Tommasi, vedo Nazionale concentrata

FIRENZE, 4 OTT - "Vedo questa nazionale concentrata e c'è bisogno di andare ai playoff. Non è mai detta ancora l'ultima parola visto che ci sono partite da giocare ancora da parte della Spagna, mentre io sarei concentrato sulle prossime partite più che sulla prossima estate". Lo ha detto il presidente dell'Aic Damiano Tommasi, a margine del Festival del calcio a Firenze, parlando con i giornalisti che gli chiedevano un commento alle parole del presidente della Figc Carlo Tavecchio che ha detto che se l'Italia non andrà ai mondiali è un apocalisse, e a quelle del presidente del Coni Giovanni Malagò che ha parlato di tragedia. "Già considerare la Var qualcosa di nuovo sarebbe un passo avanti. Vuol dire dare i tempi di rodaggio. Sicuramente i tempi di reazione rispetto alle decisioni non sono quelli che tutti si aspettavano - ha aggiunto Tommasi - e sicuramente ridurrà il numero degli errori e probabilmente manterrà il livello di polemica alto visto che anche con la Var le polemiche ci saranno".