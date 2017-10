Sacchi, vedo Nazionale con ottimismo

FIRENZE, 4 OTT - "Bisogna essere ottimisti, vedo la squadra di Ventura con ottimismo, altro non posso dire". Così detto Arrigo Sacchi, ex Ct della Nazionale ed ex tecnico del Milan, a margine del Festival del calcio a Firenze, parlando con i giornalisti che gli chiedevano un commento sulle parole del presidente della Figc Carlo Tavecchio che ha detto che se l'Italia non andrà ai Mondiali è un apocalisse, e quelle del presidente del Coni Giovanni Malagò che ha parlato di tragedia. "La Var esiste - ha aggiunto Sacchi - perché noi non riconosciamo il merito. Una squadra merita il pareggio, lo ottiene con un errore arbitrale, e dovrebbe essere accettato. Ed invece non è così. Il calcio è lo specchio della vita - ha proseguito - e quindi nel bene e nel male il calcio ripete tutto quello che capita giornalmente. C'è una società dove la furbizia vale più del merito. E sull'esonero di Ancelotti Sacchi ritiene che il Bayern si sia comportato "come un club qualsiasi".