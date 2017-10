Figc, parte stagione centri territoriali

ROMA, 4 OTT - La stagione 2017/18 dei Centri Federali Territoriali, i poli di eccellenza per la formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici di età compresa tra i 12 e i 14 anni, inizia ufficialmente oggi a Gela dove la Figc inaugura la prima delle 10 nuove strutture che verranno avviate nel corso delle prossime settimane, per un totale di 30 CFT operativi su tutto il territorio nazionale. Secondo il programma definito dal Consiglio Federale e sviluppato dal Settore Giovanile e Scolastico, nel mese di ottobre si avvieranno altri 8 CFT: Alba (Cuneo), Casalnuovo (Napoli), Parabita (Lecce), San Giuliano Terme (Pisa) Casarsa della Delizia (Pordenone), Crescenzago (Milano), Gatteo Mare (Forlì Cesena), Ponte di Nona (Roma). L'ultimo centro ad essere avviato sarà quello di Recanati (Macerata) a novembre. In tutti i CFT il programma prevede una cerimonia inaugurale, alla quale interverranno i rappresentanti della Figc ed i rappresentanti istituzionali delle aree coinvolte.