Insigne,Napoli resti coi piedi per terra

FIRENZE, 4 OTT - "Non ci aspettavamo una partenza così forte pur consapevoli delle nostre capacità. Vogliamo fare una grande stagione e vincere, ci proveremo fino alla fine''. Lorenzo Insigne è in ritiro a Coverciano ma è impossibile per lui scrollarsi di dosso l'adrenalina dettata dall'inizio boom del suo Napoli, 7 vittorie di fila e il primato in Serie A. ''Dobbiamo continuare a mantenere questo ritmo ma non sarà facile - ha proseguito l'attaccante in esclusiva a Rai Sport - Bisogna restare coi piedi per terra. Comunque il fatto di giocare a memoria, essere un grande gruppo e aver deciso tutti di restare è sicuramente un vantaggio insieme ai valori che il nostro allenatore riesce a trasmetterci".