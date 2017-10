Roma: Strootman a rischio per il Napoli

ROMA, 04 OTT - La preziosa vittoria sul Milan lascia qualche conseguenza in casa Roma visto che proprio in occasione della gara di San Siro si sono infortunati sia Kevin Strootman sia Lorenzo Pellegrini. Entrambi i giocatori sono stati sottoposti ad accertamenti per capire quando potranno rimettersi a disposizione di Di Francesco, che oggi a Trigoria privo dei nazionali ha ripreso gli allenamenti per cominciare a preparare il prossimo impegno in campionato col Napoli in programma dopo la sosta. Strootman ha già cominciato le cure del caso e le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno. Da Trigoria nessuno si sbilancia sui tempi di recupero dell'olandese, la cui presenza resta in dubbio per lo scontro diretto con la squadra di Sarri. Col Napoli non dovrebbe invece mancare Pellegrini, anche lui sottoposto a controlli "che hanno confermato la presenza di una quota di edema post-distrattivo nel muscolo soleo destro. L'atleta ha già cominciato le cure del caso con prognosi ad oggi di circa 7-10 giorni".