Fruizione stadi: la Serie B si confronta

ROMA, 4 OTT - La recente sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Figc, Coni, ministri dell'Interno e dello Sport, Leghe di A, B, C e dilettanti e le Associazioni di calciatori, allenatori e arbitri ha aggiornato la disciplina del modello di gestione e fruizione degli stadi, con l'obiettivo di favorire l'accesso agli impianti sportivi. Lo ricorda la Lega di Serie B in una nota in cui si annuncia che domani, nella sede milanese di via Rosellini, i club cadetti si confronteranno sul tema con il presidente dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive Daniela Stradiotto. All'appuntamento saranno presenti anche il commissario straordinario Mauro Balata e il direttore generale della Lega B Paolo Bedin.