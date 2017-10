Gareca, ce la giochiamo con chiunque

ROMA, 4 OTT - "Siamo abituati a queste situazioni e possiamo giocarcela con chiunque". Questo il messaggio, tutt'altro che dimesso, lanciato dal ct del Perù Ricardo Gareca nella conferenza stampa in vista della sfida con l'Argentina, domani a Buenos Aires, valida per la penultima giornata del girone sudamericano di qualificazioni mondiali. Le due selezioni sono a pari punti (ma al momento gol segnati e numero di vittorie sorridono ai peruviani) e solo una avrà accesso diretto a Russia 2018, mentre la quinta classificata verrà rimandata al playoff contro una Nazionale proveniente dall'Oceania. "Se oggi siamo in questa posizione di classifica - ha aggiunto l'argentino Gareca - è grazie ai nostri sacrifici e al nostro lavoro, così come al gioco che siamo capaci di esprimere. Arriviamo a questo appuntamento in grande forma". Il Perù, che è assente dai Mondiali da Spagna '82, è reduce da tre vittorie consecutive nel girone. Nell'ultimo turno, martedì prossimo, ospiterà la Colombia, mentre l'Argentina andrà in Ecuador.