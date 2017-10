Setubal dedica una via a Mourinho

ROMA, 4 OTT - La cittadina portoghese di Setubal ha dedicato una via ad uno dei suoi nativi più celebri, ovvero José Mourinho, il quale ieri ha presenziato alla cerimonia d'inaugurazione. "È una situazione un po' strana per me - ha ammesso il tecnico del Manchester United, intervenuto anche grazie alla pausa dei campionati per gli impegni delle Nazionali - Setubal è l'unica città dove posso ancora sentirmi me stesso, dove sono semplicemente Zé Mario... Vorrei che tutti dimenticassero quelle assurdità come Special One o cose simili".