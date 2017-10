Serie B: tre turni a Scognamiglio

ROMA, 3 OTT - Sono 5 i calciatori fermati dal Giudice sportivo dopo la 7/a giornata della Serie B. Tre giornate sono state inflitte a Gennaro Scognamiglio (Cesena) reo di aver "colpito volontariamente con una ginocchiata al volto un calciatore della squadra avversaria"; due giornate di stop invece per Rade Krunic (Empoli), mentre per un turno sono stati fermati Capelli (Spezia), Di Cesare e Iacoponi (Parma). Squalificato per una giornata anche il tecnico del Novara, Eugenio Corini.