Cairo, Mihajlovic bravo ma no a politica

TORINO, 3 OTT - "Abbiamo 12 punti e siamo sesti insieme al Milan, sono soddisfatto dell'inizio di stagione del Torino". Urbano Cairo analizza il momento della squadra granata, che ha chiuso la prima parte del campionato con la sconfitta nel derby e il pareggio col Verona, che ha rimontato due gol. "Si può fare meglio e speriamo di recuperare quanto prima i punti mancanti - aggiunge il presidente del Torino ai microfoni di Radio 24 -. Il derby non è giudicabile. Mihajlovic è un buonissimo allenatore ed è supermotivato ad apportare le migliorìe necessarie. Non credo abbia caricato troppo i ragazzi. Io non avrei detto, però, 'padroni contro popolo'. Non c'entra nulla, non bisogna mettere le questioni in politica...".