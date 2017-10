Cairo: "Stanno massacrando Belotti"

TORINO, 3 OTT - Andrea Belotti "va tutelato", perché ogni partita "viene malmenato e nessuno dice nulla". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, sull'attaccante, costretto a quattro settimane di stop per un infortunio al ginocchio. "Avete visto con i vostri occhi quello che è successo domenica - aggiunge - lo stanno massacrando". Un danno anche per la Nazionale. "Un disastro non andare ai Mondiali? A Ventura dico di non pensarci. Non azzoppassero il centravanti della Nazionale, andrebbe meglio...".