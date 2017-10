Parolo, Lazio vuol dare fastidio a tutti

FIRENZE, 3 OTT - "Per la Lazio lo scudetto è un'utopia ma vogliamo dare fastidio a tutti: l'obiettivo Europa è il primo e sul quarto posto ci stiamo facendo la bocca". E' un inizio di stagione importante per Marco Parolo, reduce dal bel gol al Sassuolo, e per la sua squadra protagonista in Italia e in Europa League, sulla scia di quanto fatto l'anno scorso. "I risultati ci stanno dando ragione, stiamo costruendo qualcosa di importante, speriamo di continuare così'' ha aggiunto il centrocampista dal ritiro azzurro di Coverciano che non ha mancato poi di applaudire il compagno di squadra e di Nazionale Immobile: "Ciro è in grande forma, è forte, vede benissimo la porta. Alla Lazio ha trovato piena fiducia, si sente apprezzato da tutti. È una pedina importante e io sono felice di godermelo".