Lazio, curva Nord chiusa per 2 turni

ROMA, 3 OTT - Due giornate di chiusura della curva nord inflitte dal giudice sportivo alla Lazio per i 'buuh' razzisti all'indirizzo di Duncan e Adjapong, due giocatori del Sassuolo, durante il match di domenica scorsa. E' stata infatti revocata la sospensione con condizionale che era stata comminata in occasione del derby del 30 aprile scorso contro la Roma. La curva della Lazio rimarrà chiusa in occasione delle partite con Cagliari (22 ottobre) e Udinese (5 novembre).