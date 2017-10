Palermo: Su nazionali intervenga sindaco

PALERMO, 3 OTT - "Non siamo riusciti nemmeno con l'aiuto dei nostri legali a ottenere lo spostamento delle partite in programma simultaneamente agli impegni dei nostri giocatori nelle rispettive Nazionali. Chiediamo al sindaco Leoluca Orlando e a tutte le istituzioni che hanno a cuore la giustizia nei confronti del Palermo calcio di intervenire presso gli organi sportivi preposti, in primis il presidente della Figc". Lo scrive il Palermo calcio, in una nota. "Infatti - prosegue la società rosanero - essendo stato negato lo spostamento delle partite con delibera dell'Assemblea della Lega di Serie B, in palese conflitto d'interessi, e non avendo a nostro parere né la Federazione né il commissario della Lega di B fatto alcun intervento per sanare una situazione di grave ingiustizia sportiva, chiediamo alle istituzioni palermitane, in primis al sindaco, a quelle siciliane e a quelle politiche come il ministro per lo Sport, di intervenire per sollecitare gli organi sportivi a colmare una grave lacuna".