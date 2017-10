Cannavaro, è un Napoli quasi perfetto

ROMA, 3 OTT - "Questo Napoli è quasi perfetto". Lo dice Fabio Cannavaro, napoletano doc e campione del mondo, parlando del momento d'oro della squadra di Sarri. "Diverte, vince le partite sulla carta difficili, con le piccole; ma ora le serve continuità", dice a Sky l'ex difensore. C'è la Juve, si e' aggiunta l'Inter, poi la Roma: lotteranno tutte per lo scudetto fino alla fine. Il Napoli ha la Champions, e' un obiettivo cui non si puo' rinunciare, e la differenza la farà la rosa". Cannavaro si è unito al coro di elogi per Sarri. "Sta facendo un lavoro fantastico: porta avanti le sue idee sin da quando allenava nelle serie minori, e' un segnale a tutti i tecnici, a non farsi mai sviare dalla propria strada. E' uno che insegna calcio". Un problema, sottolinea Cannavaro, potrebbe essere l'infortunio di Milik. "I tre attaccanti non possono permettersi un raffreddore, bisogna stringere i denti fino all'apertura della prossima finestra di mercato. Penso che l'assenza di Milik preoccupi anche Sarri".