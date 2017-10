Mondiali, Galles al bivio perde Bale

ROMA, 3 OTT - Gareth Bale non ci sarà nelle due partite decisive per la qualificazione al Mondiale 2018. L'attaccante del Real ha dovuto abbandonare il ritiro del Galles per un infortunio muscolare alla coscia destra, non sarà infatti disponibile nè per la sfida alla Georgia di venerdì a Tbilisi, ne' per quella successiva alla Repubblica di Irlanda, lunedì a Cardiff. Il forfait del 28enne attaccante e' un colpo alle speranze dei gallesi, secondi nel loro girone a quattro punti dalla Serbia: per arrivare ai playoff, il Galles deve tenere a distanza gli irlandesi che sono terzi a un punto di distacco.