Tavecchio, Belotti non rischia i playoff

ROMA, 2 OTT - "Se sono preoccupato per Belotti? Non credo sia a rischio per i playoff, questi giovani hanno un'ottima capacità di recupero. Dobbiamo fare di necessità virtù, non ci piangiamo addosso". Il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, commenta così gli esiti dell'infortunio del bomber del Torino, che ha riportato un infortunio al ginocchio nella gara di ieri contro il Verona e starà fuori per circa quattro settimane. "Giochiamo le prossime due gare (con Macedonia e Albania, ndr) con buone chance. Sono molto ottimista, l'Italia è forte", ha aggiunto a margine della presentazione del nuovo logo della Figc.