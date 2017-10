Milan e Inter incontrano Sala su S.Siro

MILANO, 2 OTT - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha incontrato oggi il management di Milan e Inter per confrontarsi sulle tematiche legate allo stadio di San Siro. "Sara' aperto un tavolo di lavoro per verificare tutte le opzioni possibili a disposizione - ha commentato il sindaco -, con l'obiettivo di identificare in pochi mesi la soluzione più idonea per le esigenze delle due squadre cittadine e dei tifosi". "Abbiamo condiviso che uno stadio moderno e rinnovato e' un elemento di valore per la città di Milano e per i club - ha concluso -. Entrambe le parti hanno espresso disponibilità a investire".