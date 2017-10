Catalogna: Barça aderisce a sciopero

ROMA, 2 OTT - Il Barcellona aderisce allo sciopero generale in Catalogna per protestare contro le violenze sul referendum indipendentista. Così domani si fermano le attività del club: chiusi gli uffici e niente allenamenti da parte delle squadre delle varie discipline, calcio compreso. Va detto che la maggior parte dei giocatori blaugrana sono attualmente a disposizione delle rispettive nazionali. La decisione è stata presa dalla giunta direttiva societaria: "Domani tutto si fermerà", è scritto in una nota diffusa dal club.