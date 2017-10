Inzaghi, Lazio vuole fare guastafeste

ROMA, 2 OTT - La Lazio "sulla carta è meno attrezzata delle sue concorrenti, ma noi vogliamo stare in alto, faremo i guastafeste": così il tecnico Simone Inzaghi intervenuto al programma 'Radio anch'io sport'. "Stiamo vivendo un bel momento, siamo partiti con il piede giusto, soprattutto grazie ai ragazzi che si sacrificano l'uno per l'altro. Ora sfrutteremo la sosta per recuperare energie fisiche e mentali. Dobbiamo essere i guastafeste, cercando di restare in alto. Sappiamo che sulla carta siamo meno attrezzate dei nostri competitor, anche se sappiamo che quest'anno sarà ancora più difficile perchè c'è l'impegno europeo che abbiamo fortemente voluto e che onoreremo in tutti i modi". Il segreto di questa Lazio secondo il suo allenatore "è il clima positivo fra i giocatori, la squadra si diverte giocando, non solo nelle partite ufficiali ma anche negli allenamenti, è un gruppo che sta bene insieme, va molto d'accordo".