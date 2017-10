Malagò, fuori da Mondiale? una tragedia

ROMA, 2 OTT - L'eliminazione della Nazionale italiana dai Mondiali del 2018 "sarebbe una tragedia sportiva per il nostro Paese". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò ai microfoni di 'Radio anch'io sport'. "Di tutte le cose che possono capitare a un presidente di federazione -ha aggiunto Malagò- che la nazionale non si qualifichi per i Mondiali sarebbe qualcosa da non augurarsi. Ma cerchiamo di essere ottimisti, anche se l'infortunio di Belotti ci preoccupa". "Una sola volta nella storia -ha concluso Malagò- l'Italia non si qualificò, in occasione dei Mondiali di Svezia nel 1958. Oggi la matematica ci fa capire che si andrà agli spareggi, e lì anche se siamo testa di serie, non troveremo squadre materasso".