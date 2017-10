Gasperini, Var mette a posto molte cose

ROMA, 1 OTT - "La gomitata di Lichtsteiner e il rigore dato alla Juventus? Dal campo ero molto vicino la gomitata l'ho vista. Credo che questa sera non siamo noi quelli graziati, ma siamo soddisfatti di aver recuperato. Con la tecnologia si sono messe a posto molte cose, non tutte. Certo, non mi sembra che oggi la Juve abbia subito dei danni". Al termine di Atalanta-Juventus, il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini analizza la partita e giudica se sia stata indirizzata dagli strumenti tecnologici a disposizione dell'arbitro Damato e dei suoi collaboratori dentro e fuori dal campo. "Alcune situazioni sono molto difficili da interpretare, anche con la televisione - dice -. Se l'arbitro avesse dato il rosso a Lichtsteiner non sarebbe stato uno scandalo. Sul rigore se l'ha presa col braccio è rigore, se l'ha presa con la spalla non era rigore. L'arbitro è rimasto della sua idea, anche dopo aver visto le immagini, per qualcuno è rigore per altri no. La Juve poteva restare in dieci, comunque sono orgoglioso dei miei".