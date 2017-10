Allegri, con Var partite dureranno 4 ore

ROMA, 1 OTT - "Gli episodi decisi con il Var? Non giudico, dico solo che se vogliamo far diventare il calcio un non sport allora continueremo a usare il Var su situazioni soggettive. Poi in primavera gli episodi saranno così determinanti che le gare dureranno 4 ore come negli sport americani". Nel dopo-partita di Atalanta-Juventus, Massimiliano Allegri si mostra perplesso sulla tecnologia applicata al calcio, e in aiuto agli arbitri. "Per me il Var andrebbe usato solo su elementi oggettivi - dice l'allenatore della Juve -, se un fallo è dentro o fuori dall'area, se è fuorigioco o no e se è gol o no. Per problemi soggettivi deve decidere l'arbitro per me". Intanto la Juve va alla sosta per le nazionali non più da prima in classifica, e il Napoli è leader solitario. "La Juve insieme a Napoli, Roma e Inter lotterà per lo scudetto fino alla fine - commenta -. Il campionato è lungo, oggi abbiamo lasciato due punti ma bisogna restare sereni. Alla fine c'è anche andata bene perché ci siamo innervositi e potevamo anche perdere".