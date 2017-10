Calcio: Atalanta-Juventus 2-2

BERGAMO, 1 OTT - Primo stop parziale della Juventus, che nel secondo posticipo della 7/a giornata pareggia 2-2 a Bergamo contro l'Atalanta. I campioni d'Italia vanno avanti per 2-0 grazie alle reti di Bernardeschi e Higuain, poi la squadra di Gasperini agguanta il pari con Caldara e Cristante. L'arbitro Damato annulla un gol alla Juve, di Mandzukic, dopo aver consultato la Var per rilevare un precedente fallo di Lichtsteiner (gomitata a Gomez). Poi ricorre all'aiuto tecnologico anche per confermare un rigore assegnato alla Juve per un 'mani' di Petagna. Poi però Berisha para il tiro dal dischetto di Dybala. Ora la Juventus è seconda in classifica, a 19 punti e alla pari con l'Inter, a -2 dal Napoli.