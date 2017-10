Milan: Mirabelli 'Montella lavora bene"

MILANO, 1 OTT - "Siamo solo alla settima giornata, abbiamo una squadra nuova, né Montella né nessun allenatore ha la bacchetta magica, abbiamo cambiato tantissimo". Così il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, dopo la sconfitta contro la Roma, la terza nelle prime sette giornate di campionato. "Non si ottengono determinati risultati pronti via. Abbiamo un gruppo di giocatori che deve diventare squadra, per noi Montella sta lavorando bene, bisogna solo sperare che il lavoro ci faccia arrivare a risultati importanti", ha aggiunto il dirigente del Milan, spiegando che "i toni sono diversi rispetto a quelli usati a Genova" dopo il ko con la Sampdoria "perché la prestazione è stata diversa. Per settanta minuti abbiamo dominato un grande avversario come la Roma: se vogliamo trovare per forza un colpevole facciamo pure, ma dobbiamo essere molto equilibrati ad analizzare queste gare, ce la siamo giocati alla pari facendo una buona gara".