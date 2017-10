Roma: Di Francesco,Vinta gara importante

ROMA, 1 OTT - "Abbiamo fatto una prova importante dal punto di vista mentale. Dovevamo rimanere in partita e l'abbiamo fatto perché poi il gol l'avremmo sicuramente trovato. Siamo stati bravi ad accelerare al momento opportuno. Siamo venuti qui per vincere e per rimanere attaccati alle squadre importanti". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, dopo la vittoria dei giallorossi a San Siro. "Avere una gara in meno ci toglie qualcosa dal punto di vista psicologico - aggiunge Di Francesco riferendosi alla gara contro la Samp, rinviata per maltempo - ma negli ultimi giorni abbiamo vinto in trasferta in Champions e qui a Milano. Abbiamo concesso poco al Milan, stiamo crescendo in maniera generale". La Roma pronta per lo scudetto? "Noi siamo dietro gli altri e ci stiamo volentieri. Vogliamo guadagnare punti e crescere nelle prestazioni. Bisogna rimanere coi piedi per terra, consapevoli della nostra forza".