Mirabelli:Ancelotti?Anche Montella bravo

MILANO, 01 OTT - "Ancelotti accostato al Milan? Sono notizie che fanno bene alla stampa. E' il gioco delle parti. Ci spiace per l'esonero di Ancelotti, è un eccellente tecnico ma noi contiamo di avere un allenatore altrettanto bravo. Gli accostamenti ci fanno sorridere": lo dice il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli a pochi minuti dalla sfida contro la Roma. "Non diamo limiti temporali a Montella. Sappiamo che serve tempo per amalgamare la squadra ma il tempo a disposizione non è molto. Abbiamo tante partite e vogliamo vincerle. Non si possono più fare prestazioni come contro Lazio e Sampdoria. Si può perdere ma non così". Il ds rossonero non punta il dito contro qualcuno perché "è difficile trovare una causa" ma ammette che sono state fatte "delle riflessioni". E sulla sfida con i giallorossi dice: "E' una partita importantissima contro una grande squadra. E' un test mentale".