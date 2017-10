Fassone:senza Champions non è fine mondo

MILANO, 1 OTT - Il Milan conta di sottoscrivere il voluntary agreement con l'Uefa ed è "molto fiducioso" di raggiungere la Champions. C'è ottimismo nel discorso dell'ad rossonero, Marco Fassone, in collegamento video con 'Il calcio globale', evento organizzato da Wired Italia a Firenze. A proposito della Champions, Fassone si è detto "molto fiducioso di raggiungere, o attraverso l'Europa League o attraverso il campionato, un obiettivo dichiarato. Se non dovessimo farcela - ha precisato - adotteremo dei piani alternativi. Non sarà la fine del mondo, anche se è un obiettivo concreto e desiderato da tutti noi". Fassone, ha spiegato che per il voluntary è previsto "un appuntamento con la commissione nel mese di novembre, dove mostreremo i piani dei prossimi anni per confermare la nostra volontà di avere fatto investimenti importanti per riportarci ad un ottimo livello e rispettare i paletti del Fair Play Finanziario, che prevedono una perdita massima di 30 milioni. Spero che l'Uefa condivida le scelte strategiche".