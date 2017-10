Paura per Belotti, infortunio ginocchio

TORINO, 1 OTT - Paura per Andrea Belotti durante Torino-Verona. Il centravanti della nazionale, toccato duro da Fares al 36' del secondo tempo, è stato costretto ad abbandonare il campo in barella con il volto visibilmente sofferente. La paura è scomparsa quando il 'Gallo' si è accomodato in panchina, con la borsa del ghiaccio sulla parte lesa, dopo essere stato curato dallo staff medico granata.