Ufficiale, Barca-Las Palmas a porte chiu

ROMA, 1 OTT - Barcellona-Las Palmas si giocherà a porte chiuse. Lo comunica il club catalano in una nota. A lungo la partita era stata in forse, per le tensioni attorno al voto indipendentista, e due ore prima del fischio d'inizio si era anche diffusa la notizia che non si sarebbe giocato, ma visto l'ok della federcalcio e dei 'Mossos', non scendere in campo sarebbe stata una decisione unilaterale del club blaugrana.