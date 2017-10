Genoa: Juric resta sulla panchina

GENOVA, 1 OTT - Ivan Juric resta sulla panchina del Genoa. La sua posizione sembrava in discussione dopo la sconfitta di ieri a Bologna e dopo aver incassato appena due punti in sette partite ma oggi è arrivata la conferma del tecnico croato, durante un incontro tra il mister rossoblu e la dirigenza in cui il club ha ribadito la fiducia a Juric nonostante il pessimo avvio di campionato per la squadra rossoblu ancora senza successi. Le voci di un possibile esonero erano circolate dopo il match col Bologna anche alla luce del fatto che ora il campionato si fermerà per gli impegni della nazionale.