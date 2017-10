Barcellona-Las Palmas, ipotesi rinvio

ROMA, 1 OTT - I dirigenti del Barcellona, in particolare il presidente, Josep Maria Bartomeu, sono da questa mattina in costante contatto con le autorità e le forze di polizia in relazione al referendum in corso in Catalogna. A quanto riporta 'Mundo Deportivo', il Barca sta valutando cosa fare per la partita di campionato in programma questo pomeriggio contro il Las Palmas al Camp Nou. Sul tavolo c'è l'ipotesi di far slittare l'incontro, o rinviarlo, comunque sempre in base alle indicazioni delle forze di sicurezza. Alle 13, informa sempre il sito del quotidiano sportivo, è previsto il tradizionale pranzo dirigenziale al Camp Nou con i vertici del Las Palmas, un'occasione per valutare la situazione. In tutti i casi, l'ipotetico rinvio dovrebbe essere motivato solo da una dichiarazione delle forze dell'ordine di non poter garantire la sicurezza dell'evento.