Catalogna: Guardiola "referendum legale"

ROMA, 30 SET - "Io ho votato, per posta. Ma domani non si vota per l'indipendenza, ma per la democrazia". Il catalano Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, non cambia idea a sostegno del referendum per l'indipendenza della Catalogna alla vigilia della giornata del voto che Madrid cerca di impedire. Per Guardiola, bisogna permettere alla gente di esprimersi: "E' un giorno per la democrazia. Non chiediamo l'indipendenza, ma il permesso di votare. Il referendum è legale", ha detto a Londra dopo la vittoria sul Chelsea.