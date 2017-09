Serie A: Genoa-Bologna 0-1

ROMA, 30 SET - Il Bologna batte 1-0 il Genoa a Marassi nel secondo anticipo della settima giornata di serie A. E' la seconda vittoria di fila per gli emiliani che salgono a 11 punti in classifica, mentre resta in bilico la panchina di Juric con la sua squadra penultima a quota 2, con uno score di due pareggi e cinque sconfitte. Dopo un primo tempo con poche emozioni e ancor meno occasioni da rete, il risultato si è bloccato al 28' della ripresa, proprio quando il Genoa stava mettendo più in difficoltà la difesa emiliana: Rodrigo Palacio, lanciato in profondità sul filo del fuorigioco, è sfuggito al ritorno di Laxalt e con un bel tocco a giro ha battuto Perin sul palo più lontano.