Calcio: crolla balaustra stadio Amiens

PARIGI, 30 SET - Diversi feriti tra i tifosi che stavano assistendo stasera ad Amiens-Lille, nel nord della Francia. Una balaustra della tribuna che ospitava i tifosi del Lille - che stavano esultando per la propria squadra appena passata in vantaggio - è crollata e diverse persone sono cadute. Secondo la tv BeIn Sports, ci sarebbero alcuni feriti gravi. Lo stadio della Licorne è stato appena sottoposto a lavori di ristrutturazione dopo la promozione dell'Amiens in Ligue 1.