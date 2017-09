Premier, poker di United e Tottenham

ROMA, 30 SET - Il Manchester United batte 4-0 il Crystal Palace e si issa in vetta alla Premier League da solo dopo la settima giornata in attesa del big match tra Chelsea e Manchester City. Mata apre le marcature dopo 3 minuti, Fellaini realizza una doppietta al 35' e al 49', Lukaku chiude i giochi a 2' dalla fine, andando in gol per la sesta volta di fila in altrettante partite. Quattro a zero anche per il Tottenham sul campo dell'Huddersfield (doppietta di Kane) mentre vincono di misura Stoke City (2-1 sul Southampton) e West Ham (1-0 sullo Swansea). Finiscono in parità West Brom-Watford (2-2) e Bournemouth-Leicester (0-0).