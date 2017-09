Benevento: Baroni si gioca la panchina

ROMA, 30 SET - Il Benevento ha preparato in ritiro la partita di domani contro l'Inter che potrebbe essere decisiva per il futuro dell'allenatore Marco Baroni. La squadra giallorossa, dopo quattro giorni di full immersion a Roma, si è spostata a Venticano (centro irpino a pochi chilometri dal capoluogo sannita). In settimana Baroni ha provato una modifica tattica: mediana a tre e due esterni a centrocampo per un 3-5-2 che all'occorrenza può tramutarsi in 4-3-3 come nell'ultimo scorcio della gara di Crotone. In tal caso, a Cataldi e Memushaj sicuri della maglia, si aggiungerebbe in mezzo Chibsah, mentre uno tra Puscas e Coda partirebbe dalla panchina. Se invece Baroni preferisse il più collaudato 4-4-2, il ghanese andrebbe in panchina, mentre Lazaar a sinistra e Lombardi a destra sarebbero scelte obbligate causa indisponibilità di Ciciretti e la scarsa forma di D'Alessandro; in attacco giocherebbero ancora Puscas e Coda, con Armenteros in panchina. Domani, intanto, allo stadio ci sarà il primo sold out della stagione.