Zidane, Ronaldo-Real? Non ci metto bocca

ROMA, 30 SET - Sulle trattative in corso per il rinnovo contrattuale tra Real Madrid e Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane preferisce rimanere in disparte. "È una cosa nella quale non voglio entrare - chiarisce in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Espanyol - ma non ci sarà alcun problema. Al di là del contratto, per Cristiano la cosa più importante è giocare ed essere in campo. Io lo vedo bene". Poi, due battute sulla partita di domani, assolutamente da vincere per non perdere altri punti dalla capolista Barcellona. "Vogliamo continuare quello che stiamo facendo - spiega il tecnico - Abbiamo vinto bene le ultime gare e domani cercheremo di fare un'altra buona partita: se ci riusciremo, avremo buone possibilità di vincere".