Inzaghi, vogliamo restare con le big

ROMA, 30 SET - "Stiamo facendo quello che avevo chiesto all'inizio: rimanere in alto con le grandi. È il nostro obiettivo quest'anno, nonostante le altre si siano rinforzate tantissimo. Stiamo andando bene, ma sappiamo di essere solo all'inizio e dobbiamo ancora lavorare tanto". Così l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo all'olimpico. "Un bilancio della prima parte di stagione? Siamo andati molto bene - risponde Inzaghi - Dal 13 agosto non ci siamo più fermati, abbiamo giocato con continuità e ottenuto ottimi risultati. Sono soddisfatto ma so anche che, partendo così, le aspettative su di noi si sono alzate sicuramente. Dovremo essere bravi a mantenere questo ritmo. Con la sosta spero di recuperare più giocatori possibili".