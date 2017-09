Montella, con Roma partita speciale

MILANO, 30 SET - "Contro la Roma è una partita speciale per me. Roma è casa mia ma farà strano non vedere Totti in campo. Loro hanno perso solo una partita in stagione, hanno un attacco super e l'anno scorso sono arrivati 25 punti davanti a noi. Noi vogliamo farlo diventare uno scontro diretto per la Champions" l'allenatore del Milan Vincenzo Montella vede la sfida di domani con la Roma come un esame per testare le ambizioni della squadra rossonera di arrivare nei primi quattro posti.