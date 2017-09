Psg: Ben Arfa denuncia il club a Lega

ROMA, 29 SET - Il Psg e Hatem Ben Arfa sono ai ferri corti e il giocatore, relegato nella formazione riserve, ha deciso di passare all'offensiva delegando il suo legale a denunciare il club alla Lega calcio francese per il trattamento subito. Una scelta che ovviamente non è condivisa dal tecnico del club parigino, Unai Emery, che oggi in conferenza stampa ha dichiarato come l'ormai trentenne centrocampista offensivo ex Nizza fosse stato avvertito prima dell'inizio della stagione di doversi considerare tra le 'riserve'. L'arrivo delle stelle Neymar e Mbappè ha ulteriormente messo in ombra Ben Arfa, che ha rinunciato alle proposte di cessione ad altro club e in questa stagione non ha mai giocato, dovendosi spesso allenare con la squadra giovanile. Il legale, Jean Jacques Bertrand, ha contestato tale trattamento considerato non rispettoso e ai limiti del mobbing.