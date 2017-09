Conte, con il City sarà una gara-show

LONDRA, 29 SET - Dopo essersi lamentato per il calendario congestionato, alla vigilia dello scontro diretto contro il Manchester City, Antonio Conte si dice "entusiasta ed impaziente" di sfidare la favorita per il titolo. "Come tutti sanno il City è un'ottima squadra, lo erano già lo scorso anno. Ma lo sono ancor più quest'anno grazie a diversi acquisti importanti. Hanno iniziato il campionato molto bene, stanno ottenendo risultati importanti e giocano con grande fiducia (con una media di gol fatti per partita di 3,5, ndr). Per noi sarà una gara di estrema difficoltà, dovremo stare molto attenti". La terza di una settimana che - come anticipato da Conte - spiegherà quale stagione attende il Chelsea. Per ora, dopo i successi in casa dello Stoke e dell'Atletico, ogni ottimismo sembra giustificato. Dopo sei giornate di Premier League, sono tre i punti di ritardo dalla vetta dei Blues, che però - fatta eccezione per la stecca alla prima giornata contro il Burnley - di fatto si sono assestati allo stesso ritmo dei Citizens.