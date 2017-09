Callejon,con Cagliari super concentrati

NAPOLI, 29 SET - "Contro il Cagliari dovremo essere concentratissimi per proseguire il nostro cammino al vertice della classifica". Josè Callejon parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss e analizza la prossima sfida di campionato, al San Paolo, contro i sardi. "Giocare in quell'orario - dice lo spagnolo - può portare diverse difficoltà. A mezzogiorno fa caldo, bisogna pranzare al mattino e non siamo abituati. É un match insolito che credo non sia facile per nessuno, però daremo lo stesso il massimo e cercheremo di fare risultato pieno".