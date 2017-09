El Shaarawy, col Milan per dare segnale

ROMA, 29 SET - In caso di gol assicura che da buon ex non esulterà, ma comunque quello che alla fine conta per Stephan El Shaarawy sono i tre punti da portare via da San Siro perché battere il Milan permetterebbe alla Roma di "dare un segnale forte al campionato, soprattutto a noi stessi". "Dobbiamo far capire che stiamo crescendo e stiamo facendo bene - le parole dell'esterno giallorosso -. E poi per far capire alle squadre davanti che ci siamo anche noi per la lotta ai primi posti". Certo, il 'faraone' sa bene che non sarà una passeggiata la sfida con la formazione allenata da Montella: "Sono arrivati giocatori di grande qualità e questo sta dando i risultati. Troveremo una squadra tosta che avrà voglia di riscattarsi, quindi servirà la miglior Roma per batterli".