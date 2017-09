Montella e calo Milan 'pensato a Roma'

MILANO, 29 SET - "L'orgoglio nel finale sicuramente è la cosa più positiva". Vincenzo Montella archivia così la serata di Europa League in cui il suo Milan ha rischiato di farsi rimontare dal Rijeka. "Dobbiamo imparare a gestire meglio le partite e quindi a fare più gol. Avremmo dovuto essere più verticali nelle giocate nel secondo tempo. Dobbiamo accelerare nel momento giusto. La partita era in controllo totale, probabilmente abbiamo tutti pensato alla Roma e abbiamo abbassato l'attenzione. A questi livelli non te lo puoi permettere", è l'analisi dell'allenatore che domenica a San Siro contro i giallorossi conta di vedere la sua squadra con un atteggiamento diverso.