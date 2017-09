Cairo "derby non commentabile,noi in 10"

TORINO, 29 SET - "Non ho parlato dopo il derby perché non era commentabile, impossibile giocare in 10 contro 11 in casa della Juve. In 11 sarebbe stata una partita molto diversa". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo. "Anche il Liverpool contro il Manchester City dopo essere rimasto in 10 ne ha presi 5. Certo, il City è forte, ma anche il Liverpool lo è". La batosta nel derby non ha cambiato l'orizzonte granata. "Speriamo di partecipare all'Europa League prima o poi - ha detto Cairo -. Sono molto fiducioso anche perché la nostra difesa è più forte dell'anno scorso. I quattro gol del derby hanno sporcato la media, ma sono convinto che la difesa attuale sia più competitiva rispetto all'anno scorso".