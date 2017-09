Torino, Cairo, Niang straordinario

TORINO, 29 SET - "Mihajlovic ci teneva tantissimo ad avere Niang e anche a me piace molto. Gli ho visto fare cose eccellenti, ha qualità straordinarie, di sicuro ci darà grandi soddisfazioni. Non è assolutamente un problema, averne problemi come Niang...". Così il presidente del Torino Urbano Cairo sul difficile esordio in granata dell'attaccante franco-senegalese. "Certo - sorride il patron granata - l'avrei voluto pagare meno di 15 milioni, non ce l'ho fatta e ho dovuto accettare la richiesta del Milan".