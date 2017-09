'Troveremo manager Lega per rilancio'

TORINO, 29 SET - "Il 10 ottobre l'assemblea di Lega voterà lo statuto poi troveremo un presidente e un amministratore delegato per guidarla in modo manageriale, come facciamo con le nostre aziende. E il calcio italiano tornerà ai livelli del passato". Così Urbano Cairo, presidente del Torino, in un'intervista esclusiva a Sky Sport. "Troveremo un accordo - ha aggiunto Cairo - e poi ci metteremo al lavoro per metterci al passo di chi sta facendo molto bene: la Liga, la Premier, la Bundesliga, che oggi sono avanti a noi nella raccolta dei diritti tv domestici e internazionali. Liga e Bundesliga attualmente ci sopravanzano, ma organizzandosi bene, con presenza in tutto il mondo, entrando in contatto con tutti i broadcaster, possiamo tornare ai livelli del passato, anche perché - ha concluso Cairo - il campionato italiani è molto divertente, quest'anno è anche più competitivo".