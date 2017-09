"Bild", ecco chi ha licenziato Ancelotti

ROMA, 29 SET - Franck Ribery, Mats Hummels, Jerome Boateng, Thomas Mueller e Arjen Robben: sono questi cinque giocatori, secondo quanto riporta oggi il quotidiano tedesco "Bild", i "mandanti" dell'esonero di Carlo Ancelotti da tecnico del Bayern Monaco. Il rapporto teso fra il tecnico e i senatori della squadra sarebbe infatti stato alla base della decisione del club, presa dopo la sconfitta di mercoledì in casa del Psg, quando i cinque, rivela la "Bild", avrebbero chiesto la testa dell'allenatore. D'altra parte, che non ci fosse feeling nello spogliatoio era apparso evidente anche dalle scelte del tecnico che mercoledì, in una partita importante come quella contro il Psg, aveva lasciato in panchina Robben, Ribery e Hummels. Così come, in passato, molte discussioni avevano sollevato l'impiego e il rendimento di Mueller.