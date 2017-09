Delneri, con Samp partita fondamentale

ROMA, 29 SET - "Quella di domani è una partita fondamentale sia per la classifica, sia per il morale. È un banco di prova importante e vogliamo far punti". Il tecnico dell'Udinese Gigi Delneri inquadra così la sfida di domani con la Sampdoria. "La scorsa settimana - ha spiegato - non è stata positiva dal punto di vista dei risultati. Dobbiamo liberare la mente. Il nostro pubblico ci sta sostenendo in questo momento difficile. I tifosi sono delusi come lo siamo noi, ma non ci hanno mai lasciati soli". Quanto alla Samp, reduce dalla vittoria sul Milan, "è mentalmente più serena di noi. Sarà un banco di prova importante anche per la difesa. Zapata e Quagliarella? Sono giocatori importanti". Per Delneri, comunque, la squadra "dovrà avere un'organizzazione di gioco che va al di là dei moduli. Dovremo occupare bene tutte le zone del campo. Hallfredsson ieri ha lavorato a parte. Penso sia convocabile ma aspettiamo la rifinitura di oggi. Bizzarri giocherà. Perica rientra dall'infortunio: vedremo se utilizzarlo a gara in corso".